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Номер извещения
31300379245
Уникальный номер закупки
044/ПодземГП/13-500/18.06.2013/ЭЗ
Наименование закупки
Заправка и восстановление картриджей для нужд ООО "Подземгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2013 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-78
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
tender@podzemgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московская Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заправка и восстановление картриджей для нужд администрации ООО «Подземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 13:00 GMT +328.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300379245Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 13:0028.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300379245Дата и время вскрытия заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 10:0012.07.2013 10:0012.07.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300379245Подведение итогов не позднее Заправка и восстановление картриджей для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка и восстановление картриджей для нужд администрации ООО «Подземгазпром»
Начальная цена
283 274,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 13:00 GMT +328.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300379245Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 13:0028.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300379245Дата и время вскрытия заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 10:0012.07.2013 10:0012.07.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300379245Подведение итогов не позднее Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»
Начальная цена
104 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 13:00 GMT +328.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300379245Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 13:0028.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300379245Дата и время вскрытия заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 10:0012.07.2013 10:0012.07.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300379245Подведение итогов не позднее Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»
Начальная цена
61 520,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 13:00 GMT +328.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300379245Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 13:0028.06.2013 13:0028.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300379245Дата и время вскрытия заявок Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 10:0012.07.2013 10:0012.07.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300379245Подведение итогов не позднее Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка и восстановление картриджей для нужд ПФ «Оренбургподземгазпром»
Начальная цена
33 600,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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