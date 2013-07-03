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Номер извещения
31300383929
Уникальный номер закупки
13-2.1-3911
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту газопроводов «Самурская-Лазаревское», «Лазаревское-Сочи» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (519/ТГКраснодар/13-2.1-3911/20.06.13/ЗМЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2013 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту газопроводов «Самурская-Лазаревское», «Лазаревское-Сочи»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2013 12:00 GMT +303.07.2013 12:0003.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300383929Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту газопроводов «Самурская-Лазаревское», «Лазаревское-Сочи»Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2013 14:2504.07.2013 14:2504.07.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300383929Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту газопроводов «Самурская-Лазаревское», «Лазаревское-Сочи»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 22:5929.07.2013 22:5929.07.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300383929Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту газопроводов «Самурская-Лазаревское», «Лазаревское-Сочи»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту газопроводов «Самурская-Лазаревское», «Лазаревское-Сочи»
Начальная цена
176 813 442,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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