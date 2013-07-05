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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП306012
Уникальный номер закупки
019/ГЭнергоХ/13-500/17.06.13/ЗЭ
Наименование закупки
Закупка услуг по обеспечению бесперебойности печати на печатном оборудовании
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.06.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 495 428-47-83
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
a.gurev@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьев Александр Леонидович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по обеспечению бесперебойности печати на печатном оборудовании
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2013 13:00 GMT +305.07.2013 13:0005.07.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306012Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по обеспечению бесперебойности печати на печатном оборудовании
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2013 13:0005.07.2013 13:0005.07.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП306012Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по обеспечению бесперебойности печати на печатном оборудовании
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 16:0012.07.2013 16:0012.07.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306012Подведение итогов не позднее Закупка услуг по обеспечению бесперебойности печати на печатном оборудовании
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по обеспечению бесперебойности печати на печатном оборудовании
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Отсутствуют
72.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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