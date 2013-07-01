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Номер извещения
31300380161
Уникальный номер закупки
13-2.1-4360
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2013 19:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
De.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам сухопутным транспортом прочие
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также по оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2013 12:00 GMT +301.07.2013 12:0001.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300380161Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также по оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым».Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2013 14:1002.07.2013 14:1002.07.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300380161Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также по оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым».Москва
Подведение итогов не позднее
26.07.2013 23:5926.07.2013 23:5926.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300380161Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также по оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.07.201326.07.2013 23:5926.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300380161Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также по оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников, вахтового персонала, общехозяйственных грузов, а также по оказанию коммунальных услуг автомобильным транспортом и строительно-дорожной техникой для обеспечения производственной и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым».
Начальная цена
111 199 218,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
60.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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