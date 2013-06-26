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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300373187
Уникальный номер закупки
13-4.2-0020
Наименование закупки
Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО «Газпром комплектация» № 506/ГПК/13-4.2-0020/14.06.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Специальные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2013 12:00 GMT +326.06.2013 12:0026.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300373187Дата и время окончания срока приема заявок Специальные материалыМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 14:2027.06.2013 14:2027.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300373187Дата и время вскрытия заявок Специальные материалыМосква
Подведение итогов не позднее
04.07.2013 18:0004.07.2013 18:0004.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300373187Подведение итогов не позднее Специальные материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальные материалы
Начальная цена
216 089 685,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сорбенты, ингибиторы и катализаторы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2013 12:00 GMT +326.06.2013 12:0026.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300373187Дата и время окончания срока приема заявок Сорбенты, ингибиторы и катализаторыМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 14:2027.06.2013 14:2027.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300373187Дата и время вскрытия заявок Сорбенты, ингибиторы и катализаторыМосква
Подведение итогов не позднее
04.07.2013 18:0004.07.2013 18:0004.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300373187Подведение итогов не позднее Сорбенты, ингибиторы и катализаторыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сорбенты, ингибиторы и катализаторы
Начальная цена
127 498 021,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Уплотнительные, рентгенматериалы, изоляционные и другие материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2013 12:00 GMT +326.06.2013 12:0026.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300373187Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительные, рентгенматериалы, изоляционные и другие материалыМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 14:2027.06.2013 14:2027.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300373187Дата и время вскрытия заявок Уплотнительные, рентгенматериалы, изоляционные и другие материалыМосква
Подведение итогов не позднее
04.07.2013 18:0004.07.2013 18:0004.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300373187Подведение итогов не позднее Уплотнительные, рентгенматериалы, изоляционные и другие материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уплотнительные, рентгенматериалы, изоляционные и другие материалы
Начальная цена
91 274 432,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Газы и поверочные газовые смеси
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2013 12:00 GMT +326.06.2013 12:0026.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300373187Дата и время окончания срока приема заявок Газы и поверочные газовые смесиМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 14:2027.06.2013 14:2027.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300373187Дата и время вскрытия заявок Газы и поверочные газовые смесиМосква
Подведение итогов не позднее
04.07.2013 18:0004.07.2013 18:0004.07.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300373187Подведение итогов не позднее Газы и поверочные газовые смесиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газы и поверочные газовые смеси
Начальная цена
23 107 923,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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