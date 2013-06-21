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Номер извещения
31300371519
Уникальный номер закупки
№ 503/13.06.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка трубок напорных, элемента чувствительного, плат коммутатора, упоров ротаметра № 503/13.06.13/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТРУБКА НАПОРНАЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБКА НАПОРНАЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок ТРУБКА НАПОРНАЯСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее ТРУБКА НАПОРНАЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТРУБКА НАПОРНАЯ
Начальная цена
7 102,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПОЛОТНО, ШКАФ-ПОЖАРНЫЙ, ГОЛОКА-ЗАГЛУШКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок ПОЛОТНО, ШКАФ-ПОЖАРНЫЙ, ГОЛОКА-ЗАГЛУШКАСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок ПОЛОТНО, ШКАФ-ПОЖАРНЫЙ, ГОЛОКА-ЗАГЛУШКАСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее ПОЛОТНО, ШКАФ-ПОЖАРНЫЙ, ГОЛОКА-ЗАГЛУШКАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОЛОТНО, ШКАФ-ПОЖАРНЫЙ, ГОЛОКА-ЗАГЛУШКА
Начальная цена
48 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПЛАТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок ПЛАТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок ПЛАТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее ПЛАТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПЛАТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
Начальная цена
419 161,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АСПИРАТОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок АСПИРАТОРСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок АСПИРАТОРСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее АСПИРАТОРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АСПИРАТОР
Начальная цена
60 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
БАРБОТЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок БАРБОТЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок БАРБОТЕРСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее БАРБОТЕРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БАРБОТЕР
Начальная цена
919,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СЕНСОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок СЕНСОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРАСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок СЕНСОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРАСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее СЕНСОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СЕНСОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
Начальная цена
86 705,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УПОРЫ РОТАМЕТРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 08:00 GMT +321.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371519Дата и время окончания срока приема заявок УПОРЫ РОТАМЕТРАСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 08:0021.06.2013 08:0021.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371519Дата и время вскрытия заявок УПОРЫ РОТАМЕТРАСалават
Подведение итогов не позднее
26.06.2013 21:5926.06.2013 21:5926.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371519Подведение итогов не позднее УПОРЫ РОТАМЕТРАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УПОРЫ РОТАМЕТРА
Начальная цена
3 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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