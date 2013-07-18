www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300372005
Уникальный номер закупки
13_2.2_1157
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку запчастей для автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
info@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панфилова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку запчастей для автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 10:00 GMT +318.07.2013 10:0018.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300372005Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку запчастей для автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»Казань
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 15:0018.07.2013 15:0018.07.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300372005Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку запчастей для автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»Казань
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 15:0016.08.2013 15:0016.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300372005Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку запчастей для автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку запчастей для автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Начальная цена
3 599 745,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
34.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.