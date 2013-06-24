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Номер извещения
31300371493
Уникальный номер закупки
13_2.2_0935
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежностей и аксессуаров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 06:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
varkhipenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архипенко Вячеслав Валнтинович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Принадлежности и аксессуары для обслуживания автотракторной техники, запасные части для подготовки к техническому осмотру.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 08:00 GMT +324.06.2013 08:0024.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371493Дата и время окончания срока приема заявок Принадлежности и аксессуары для обслуживания автотракторной техники, запасные части для подготовки к техническому осмотру.Уфа
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2013 08:0024.06.2013 08:0024.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371493Дата и время вскрытия заявок Принадлежности и аксессуары для обслуживания автотракторной техники, запасные части для подготовки к техническому осмотру.Уфа
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 21:5912.07.2013 21:5912.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371493Подведение итогов не позднее Принадлежности и аксессуары для обслуживания автотракторной техники, запасные части для подготовки к техническому осмотру.Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Принадлежности и аксессуары для обслуживания автотракторной техники, запасные части для подготовки к техническому осмотру.
Начальная цена
10 203 419,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
153 051,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
50.30.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Расходные материалы для текущего ремонта дорожно-строительной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 08:00 GMT +324.06.2013 08:0024.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300371493Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для текущего ремонта дорожно-строительной техники.Уфа
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2013 08:0024.06.2013 08:0024.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300371493Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы для текущего ремонта дорожно-строительной техники.Уфа
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 21:5912.07.2013 21:5912.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300371493Подведение итогов не позднее Расходные материалы для текущего ремонта дорожно-строительной техники.Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы для текущего ремонта дорожно-строительной техники.
Начальная цена
7 845 112,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
117 676,69 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
50.30.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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