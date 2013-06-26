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Номер извещения
31300367194
Уникальный номер закупки
13-4.4-0063
Наименование закупки
Выбор поставщикаизолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»на этапе проектно-изыскательских работ (№ 504/ГПК/13-4.3-0063/11.06.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.06.2013 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка изолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2013 12:00 GMT +326.06.2013 12:0026.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300367194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2013 14:1527.06.2013 14:1527.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300367194Дата и время вскрытия заявок Поставка изолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 23:5919.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300367194Подведение итогов не позднее Поставка изолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.07.201319.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300367194Подведение итогов не позднее Поставка изолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изолирующей монолитной муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов (наружный диаметр примыкающего трубопровода DN 1420)для нужд ООО «Газпром комплектация»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.13
Документация лота
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