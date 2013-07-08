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Номер извещения
31300377888
Уникальный номер закупки
13_2.2_0223
Наименование закупки
Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2013 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-77-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
GoncharovaEG@oren.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Евгения Германовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2013 09:00 GMT +308.07.2013 09:0008.07.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300377888Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2013 09:0508.07.2013 09:0508.07.2013 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300377888Дата и время вскрытия заявок Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 23:5919.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300377888Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201319.07.2013 23:5919.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300377888Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение договора на поставку, монтаж и настройку аппаратуры проводной связи (коммутатор, коммутатор оптический); оборудование фотокопировального, копировально-множительного для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
629 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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