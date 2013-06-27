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Номер извещения
31300372433
Уникальный номер закупки
13-2.3-0007
Наименование закупки
Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск» для нужд ОАО «ВНИПИгаздобыча». (500/ВНИПИГД/13-2.3-0007/14.06.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2013 12:00 GMT +327.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300372433Дата и время окончания срока приема заявок Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 14:2028.06.2013 14:2028.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300372433Дата и время вскрытия заявок Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск»Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 22:3019.07.2013 22:3019.07.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300372433Подведение итогов не позднее Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201319.07.2013 22:3019.07.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300372433Подведение итогов не позднее Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Производственный экологический мониторинг» в составе проектной документации «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 1. Этап 2. Участок «Ленск – Сковородино – Белогорск – Благовещенск». 2. Этап 3. Участок «Белогорск – Хабаровск»
Начальная цена
169 401 948,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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