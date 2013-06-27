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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300372410
Уникальный номер закупки
13-1.4-0012
Наименование закупки
Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных скважин №№ 533 АГКМ, 632 АГКМ , 916 АГКМ, 627 АГКМ, 544 АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань». (498/ДАСТР/13-1.4-0012/14.06.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных скважин №№ 533 АГКМ, 632 АГКМ , 916 АГКМ, 627 АГКМ, 544 АГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2013 12:00 GMT +327.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300372410Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных скважин №№ 533 АГКМ, 632 АГКМ , 916 АГКМ, 627 АГКМ, 544 АГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 14:1028.06.2013 14:1028.06.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300372410Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных скважин №№ 533 АГКМ, 632 АГКМ , 916 АГКМ, 627 АГКМ, 544 АГКММосква
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 23:5912.07.2013 23:5912.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300372410Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных скважин №№ 533 АГКМ, 632 АГКМ , 916 АГКМ, 627 АГКМ, 544 АГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных скважин №№ 533 АГКМ, 632 АГКМ , 916 АГКМ, 627 АГКМ, 544 АГКМ
Начальная цена
60 816 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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