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Номер извещения
31300372398
Уникальный номер закупки
13-2.3-0021
Наименование закупки
Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-я очередь) Южно-Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». подачи газа в объеме 31,5 млрд.м3/год» для нужд ОАО «Гипроспецгаз». (497/Гипроспецгаз/13-2.3-0021/14.06.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2013 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно – Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд.м/3 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2013 12:00 GMT +327.06.2013 12:0027.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300372398Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно – Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд.м/3 год.Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 14:0528.06.2013 14:0528.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300372398Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно – Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд.м/3 год.Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 23:5912.07.2013 23:5912.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300372398Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно – Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд.м/3 год.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201312.07.2013 23:5912.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300372398Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно – Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд.м/3 год.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации «Внешнее электроснабжение» объекта «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно – Европейского газопровода» проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд.м/3 год.
Начальная цена
16 995 335,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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