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Номер извещения
31300364480
Уникальный номер закупки
12-500
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2013 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 931 321-31-32
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@zapad-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евфорицкая Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2013 09:00 GMT +319.06.2013 09:0019.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300364480Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA».Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2013 09:0019.06.2013 09:0019.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300364480Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA».Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 23:5920.06.2013 23:5920.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300364480Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA».Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201320.06.2013 23:5920.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300364480Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA».Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «TOYOTA».
Начальная цена
2 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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