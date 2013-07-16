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Номер извещения
ГП306007
Уникальный номер закупки
№ 009/ННГП-5-29/07.06.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки полуприцепов - цистерн объемом 36м³
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Почтовый адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Контактный телефон
+7 383 279-04-43
Факс
+7 3822 61-21-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гагин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка полуприцепов - цистерн объемом 36м³
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2013 11:00 GMT +316.07.2013 11:0016.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепов - цистерн объемом 36м³Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2013 11:0016.07.2013 11:0016.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП306007Дата и время вскрытия заявок Поставка полуприцепов - цистерн объемом 36м³Новосибирск
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 11:3019.07.2013 11:3019.07.2013 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306007Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепов - цистерн объемом 36м³Новосибирск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полуприцепов - цистерн объемом 36м³
Начальная цена
25 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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