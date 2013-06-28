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Номер извещения
31300358405
Уникальный номер закупки
006/Гбезопасн/13-500/06.06.13/З
Наименование закупки
Открытый Запрос предложений в электронной форме №006/Гбезопасн/13-500/06.06.13/З на право заключения Договора на поставку питьевой воды для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2013 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Документация открытого Запроса предложений в электронной форме 006Гбезопасн13-50006.06.13З редакция от 24.06.2013
Решение №3 к Документации открытого Запроса предложений в электронной форме 006Гбезопасн13-50006.06.13З редакция от 24.06.2013
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-54-05
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
S.Beliavtsev@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белявцев Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле безалкогольными напитками в специализированных магазинах
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Поставка питьевой воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 12:00 GMT +328.06.2013 12:0028.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300358405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой водыМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 12:0028.06.2013 12:0028.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300358405Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой водыМосква
Подведение итогов не позднее
01.07.2013 15:0001.07.2013 15:0001.07.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300358405Подведение итогов не позднее Поставка питьевой водыМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды
Начальная цена
134 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 550
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