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Номер извещения
31300359685
Уникальный номер закупки
13_2.2_1311
Наименование закупки
Поставка снегоходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2013 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 310-97-10
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppt@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Терентьева Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка снегоходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2013 13:00 GMT +312.07.2013 13:0012.07.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300359685Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снегоходовСамара
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 13:0012.07.2013 13:0012.07.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300359685Дата и время вскрытия заявок Поставка снегоходовСамара
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 23:5909.08.2013 23:5909.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300359685Подведение итогов не позднее Поставка снегоходовСамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка снегоходов
Начальная цена
2 205 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Кол-во: 3
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