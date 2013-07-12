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Номер извещения
31300359454
Уникальный номер закупки
13-2.2-1071
Наименование закупки
Поставка электрооборудования и расходных материалов для оборудования связи, кабельной продукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2013 08:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
ayka@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадиева Айшат Бамматгереевна
Место рассмотрения предложений
Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования и расходных материалов для оборудования связи, кабельной продукции.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2013 14:00 GMT +312.07.2013 14:0012.07.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300359454Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и расходных материалов для оборудования связи, кабельной продукции.Махачкала
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2013 14:0012.07.2013 14:0012.07.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300359454Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования и расходных материалов для оборудования связи, кабельной продукции.Махачкала
Подведение итогов не позднее
30.07.2013 23:5930.07.2013 23:5930.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300359454Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и расходных материалов для оборудования связи, кабельной продукции.Махачкала
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования и расходных материалов для оборудования связи, кабельной продукции.
Начальная цена
2 790 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Отсутствуют
51.47.37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11254
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