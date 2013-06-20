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Номер извещения
31300360369
Уникальный номер закупки
13-2.1-3943
Наименование закупки
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Обустройство газоконденсатной скважины № 150 Ачи-Су» для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2013 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка проектно-сметной документации «Обустройство газоконденсатной скважины № 150 Ачи-Су»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2013 12:00 GMT +320.06.2013 12:0020.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300360369Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации «Обустройство газоконденсатной скважины № 150 Ачи-Су» Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 14:0521.06.2013 14:0521.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300360369Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации «Обустройство газоконденсатной скважины № 150 Ачи-Су» Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:5928.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300360369Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации «Обустройство газоконденсатной скважины № 150 Ачи-Су» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации «Обустройство газоконденсатной скважины № 150 Ачи-Су»
Начальная цена
29 999 041,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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