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Номер извещения
31300359599
Уникальный номер закупки
13-2.2-0023
Наименование закупки
Поставка расходных материалов, изделий медицинской техники и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала «Центра диагностики и реабилитации».Лот 1. Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации».Лот 2. Поставка медицинского оборудования для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2013 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-04-79
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@mtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюпанова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2013 10:00 GMT +318.06.2013 10:0018.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300359599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2013 10:0018.06.2013 10:0018.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300359599Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
18.07.2013 23:5918.07.2013 23:5918.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300359599Подведение итогов не позднее Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201318.07.2013 23:5918.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300359599Подведение итогов не позднее Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных медицинских материалов и медицинских принадлежностей для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»
Начальная цена
5 236 903,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка медицинского оборудования для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2013 10:00 GMT +318.06.2013 10:0018.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300359599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2013 10:0018.06.2013 10:0018.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300359599Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского оборудования для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
18.07.2013 23:5918.07.2013 23:5918.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300359599Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинского оборудования для осуществления производственной деятельности филиала»Центр диагностики и реабилитации»
Начальная цена
1 797 493,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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