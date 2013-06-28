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Номер извещения
31300356569
Уникальный номер закупки
13_2.2_0721
Наименование закупки
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиалов общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2013 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-15-22
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ПТУ по РНТО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ПТУ по РНТО.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ПТУ по РНТО.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ПТУ по РНТО.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ПТУ по РНТО.
Начальная цена
185 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1879
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское ЛПУМГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское ЛПУМГ.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское ЛПУМГ.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское ЛПУМГ.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское ЛПУМГ.
Начальная цена
90 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1125
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала МСЧ с/п "Пламя".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала МСЧ с/п "Пламя".Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала МСЧ с/п "Пламя".Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала МСЧ с/п "Пламя".Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала МСЧ с/п "Пламя".
Начальная цена
49 499,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 450
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Майкопское ЛПУМГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Майкопское ЛПУМГ.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Майкопское ЛПУМГ.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Майкопское ЛПУМГ.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Майкопское ЛПУМГ.
Начальная цена
43 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 432
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ильская база МТС и К.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ильская база МТС и К.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ильская база МТС и К.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ильская база МТС и К.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ильская база МТС и К.
Начальная цена
22 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 202
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское УТС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское УТС.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское УТС.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское УТС.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Краснодарское УТС.
Начальная цена
215 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Кол-во: 2665
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Береговое ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Береговое ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Береговое ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Береговое ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Береговое ЛПУМГ
Начальная цена
92 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 920
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ростовское ЛПУМГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ростовское ЛПУМГ.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ростовское ЛПУМГ.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ростовское ЛПУМГ.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Ростовское ЛПУМГ.
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2400
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Кущевское ЛПУМГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Кущевское ЛПУМГ.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Кущевское ЛПУМГ.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Кущевское ЛПУМГ.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала Кущевское ЛПУМГ.
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ИТЦ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2013 09:30 GMT +328.06.2013 09:3028.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ИТЦ.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2013 10:0028.06.2013 10:0028.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356569Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ИТЦ.Краснодар
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356569Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ИТЦ.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды (бутыль 19 литров) для нужд филиала ИТЦ.
Начальная цена
87 595,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
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Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
41.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 730
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