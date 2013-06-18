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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300356773
Уникальный номер закупки
13_2.2_1418
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку крана манипулятора ИМ-77
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2013 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-68-62
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елагин Антон Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку крана манипулятора ИМ-77
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2013 11:00 GMT +318.06.2013 11:0018.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356773Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку крана манипулятора ИМ-77Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2013 14:0019.06.2013 14:0019.06.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356773Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку крана манипулятора ИМ-77Ижевск
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 22:5928.06.2013 22:5928.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356773Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку крана манипулятора ИМ-77Ижевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку крана манипулятора ИМ-77
Начальная цена
632 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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