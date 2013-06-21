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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300353339
Уникальный номер закупки
13-6-0123
Наименование закупки
Оказание услуг по производству видеоролика для размещения на центральных телеканалах для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2013 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Услуги по созданию телевизионного видеоролика о проекте создания газотранспортной системы «Сила Сибири» на русском языке хронометражем 30 секунд, а также его двух кратких версий хронометражем 10 и 15 секунд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 12:00 GMT +321.06.2013 12:0021.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353339Дата и время окончания срока приема заявок услуги по созданию телевизионного видеоролика о проекте создания газотранспортной системы «Сила Сибири» на русском языке хронометражем 30 секунд, а также его двух кратких версий хронометражем 10 и 15 секундМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2013 14:2524.06.2013 14:2524.06.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300353339Дата и время вскрытия заявок услуги по созданию телевизионного видеоролика о проекте создания газотранспортной системы «Сила Сибири» на русском языке хронометражем 30 секунд, а также его двух кратких версий хронометражем 10 и 15 секундМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353339Подведение итогов не позднее услуги по созданию телевизионного видеоролика о проекте создания газотранспортной системы «Сила Сибири» на русском языке хронометражем 30 секунд, а также его двух кратких версий хронометражем 10 и 15 секундМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353339Подведение итогов не позднее услуги по созданию телевизионного видеоролика о проекте создания газотранспортной системы «Сила Сибири» на русском языке хронометражем 30 секунд, а также его двух кратких версий хронометражем 10 и 15 секундМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по созданию телевизионного видеоролика о проекте создания газотранспортной системы «Сила Сибири» на русском языке хронометражем 30 секунд, а также его двух кратких версий хронометражем 10 и 15 секунд
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
74.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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