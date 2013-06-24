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Номер извещения
31300353341
Уникальный номер закупки
13-2.1-1078
Наименование закупки
Оказание услуг на вертикальную планировку, благоустройство и озеленение территории, устройство малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес - центр ООО "Газпром трансгаз - Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края" для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2013 19:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению территории, устройству малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес-центр ООО "Газпром трансгаз-Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 12:00 GMT +324.06.2013 12:0024.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353341Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению территории, устройству малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес-центр ООО "Газпром трансгаз-Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края"Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2013 14:3525.06.2013 14:3525.06.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300353341Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению территории, устройству малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес-центр ООО "Газпром трансгаз-Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края"Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению территории, устройству малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес-центр ООО "Газпром трансгаз-Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению территории, устройству малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес-центр ООО "Газпром трансгаз-Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению территории, устройству малых архитектурных форм на объекте: "Бизнес-центр ООО "Газпром трансгаз-Кубань" в районе ст. Азовской Краснодарского края"
Начальная цена
100 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
74.20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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