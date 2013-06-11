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Номер извещения
31300352713
Уникальный номер закупки
13_2.1_0943
Наименование закупки
Поставка канцтоваров для нужд филиала Центральное управление ООО «Газпром газнадзор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2013 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 499 580-30-71
Факс
Адрес электронной почты
kuznetsova@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров для нужд филиала Центральное управление ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2013 15:00 GMT +311.06.2013 15:0011.06.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300352713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров для нужд филиала Центральное управление ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 15:0011.06.2013 15:0011.06.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300352713Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваров для нужд филиала Центральное управление ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
18.06.2013 23:5918.06.2013 23:5918.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300352713Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров для нужд филиала Центральное управление ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров для нужд филиала Центральное управление ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
202 352,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
51.47.2
Документация лота
Кол-во: 4036
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