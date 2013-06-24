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Номер извещения
31300353489
Уникальный номер закупки
13_2.1_4119
Наименование закупки
Транспортные услуги фронтальным погрузчиком с дополнительным навесным оборудованием для нужд Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2013 06:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-56
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
office@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Геращенко Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Томск
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Транспортные услуги фронтальным погрузчиком с дополнительным навесным оборудованием для нужд Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 07:00 GMT +324.06.2013 07:0024.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353489Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услуги фронтальным погрузчиком с дополнительным навесным оборудованием для нужд Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»Томск
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2013 12:0024.06.2013 12:0024.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300353489Дата и время вскрытия заявок Транспортные услуги фронтальным погрузчиком с дополнительным навесным оборудованием для нужд Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»Томск
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 20:5924.07.2013 20:5924.07.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353489Подведение итогов не позднее Транспортные услуги фронтальным погрузчиком с дополнительным навесным оборудованием для нужд Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные услуги фронтальным погрузчиком с дополнительным навесным оборудованием для нужд Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Начальная цена
3 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
60.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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