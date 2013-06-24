www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300353270
Уникальный номер закупки
13-2.2-0800
Наименование закупки
Поставка тентов, вкладышей, ленты для схем погрузки СК-ПВ-09СХ.ТУ и СК-ПВ-10СХ.ТУ для нужд ООО «Газпромтранс» (№ 459/ГТранс/13-2.2-0800/04.06.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2013 18:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тенты, вкладыши, ленты для нужд Астраханского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 12:00 GMT +324.06.2013 12:0024.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353270Дата и время окончания срока приема заявок тенты, вкладыши, ленты для нужд Астраханского филиалаМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2013 14:2525.06.2013 14:2525.06.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300353270Дата и время вскрытия заявок тенты, вкладыши, ленты для нужд Астраханского филиалаМосква
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 21:3019.07.2013 21:3019.07.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353270Подведение итогов не позднее тенты, вкладыши, ленты для нужд Астраханского филиалаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тенты, вкладыши, ленты для нужд Астраханского филиала
Начальная цена
56 050 671,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
25.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Тенты, ленты для нужд Оренбургского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 12:00 GMT +324.06.2013 12:0024.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353270Дата и время окончания срока приема заявок тенты, ленты для нужд Оренбургского филиалаМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2013 14:2525.06.2013 14:2525.06.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300353270Дата и время вскрытия заявок тенты, ленты для нужд Оренбургского филиалаМосква
Подведение итогов не позднее
19.07.2013 21:3019.07.2013 21:3019.07.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353270Подведение итогов не позднее тенты, ленты для нужд Оренбургского филиалаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тенты, ленты для нужд Оренбургского филиала
Начальная цена
1 380 126,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
25.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.