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Номер извещения
31300356145
Уникальный номер закупки
13_2.1_0377
Наименование закупки
Открытый Запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2013 19:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-54-05
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
S.Beliavtsev@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белявцев Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2013 09:00 GMT +314.06.2013 09:0014.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300356145Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 09:3014.06.2013 09:3014.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300356145Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровг. Москва
Подведение итогов не позднее
19.06.2013 16:0019.06.2013 16:0019.06.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300356145Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
1 001 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
52.47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16123
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