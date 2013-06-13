www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300351139
Уникальный номер закупки
13_2.1_4914
Наименование закупки
Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования на объектах МГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2013 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-36-87
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Fedenko.IuIu@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Феденко Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Надым
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования на объектах МГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 06:00 GMT +313.06.2013 06:0013.06.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300351139Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования на объектах МГПУНадым
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2013 07:0013.06.2013 07:0013.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300351139Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования на объектах МГПУНадым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300351139Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования на объектах МГПУНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования на объектах МГПУ
Начальная цена
2 952 993,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
72.50
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.