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Номер извещения
31300346880
Уникальный номер закупки
13_2.1_4333
Наименование закупки
Управление «Надымгазснабкомплект».Транспортно-экспедиционное обслуживание.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2013 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-39-47
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Kosogov.SN@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косогов Семён Николаевич
Место рассмотрения предложений
Надым
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционное обслуживание
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2013 12:30 GMT +301.07.2013 12:3001.07.2013 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300346880Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционное обслуживаниеНадым
Дата и время вскрытия заявок
01.07.2013 12:3001.07.2013 12:3001.07.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300346880Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционное обслуживаниеНадым
Подведение итогов не позднее
11.07.2013 14:3011.07.2013 14:3011.07.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300346880Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционное обслуживаниеНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционное обслуживание
Начальная цена
808 602,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
60.10.2
Документация лота
Кол-во: 64
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