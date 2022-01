Лот 1

Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Смоленской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Дорогобуж» c 67 км по 92,3 км; МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи I» c 198 км по 201км; МГ «Белоусово-Ленинград» c 582 км по 588,5 км; МГ «Грязовец-Ленинград I» c 593,7 км по 607 км.