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Номер извещения
31300345988
Уникальный номер закупки
13_1.1_0804
Наименование закупки
Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2013 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2013 12:00 GMT +318.06.2013 12:0018.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345988Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2013 14:2519.06.2013 14:2519.06.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345988Дата и время вскрытия заявок Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:5928.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345988Подведение итогов не позднее Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201328.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345988Подведение итогов не позднее Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление производственного экологического мониторинга на этапе строительства объектов 1 и 2 этапа «Период ОПР», при строительстве объектов 3 этапа «Строительство нефтепровода» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
16 769 067,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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