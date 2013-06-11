Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества для нужд ООО «Газпром информ»

Лот 1

Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»