www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300345994
Уникальный номер закупки
13_1.1_0683
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества для нужд ООО «Газпром информ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2013 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2013 12:00 GMT +311.06.2013 12:0011.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345994Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2013 14:0513.06.2013 14:0513.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345994Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:5928.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345994Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201328.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345994Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в целях осуществления кадастрового учета по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (2 очередь) в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам капитального строительства «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» в составе стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 97), по объектам, входящим в состав стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода Новосибирск-Барнаул ООО «Томсктрансгаз» (код стройки 99) для нужд ООО «Газпром информ»
Начальная цена
15 035 715,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.