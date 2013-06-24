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Номер извещения
ГП305010
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка компьютерной, офисной техники и комплектующих, для нужд ООО «Газпром инвест Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Почтовый адрес
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-75
Факс
+7 3822 60-30-63
Адрес электронной почты
E.Stratovich@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поляков Николай Васильевич
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной, офисной техники и комплектующих, для нужд ООО «Газпром инвест Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 07:00 GMT +324.06.2013 07:0024.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной, офисной техники и комплектующих, для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Томск
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2013 12:0024.06.2013 12:0024.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305010Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной, офисной техники и комплектующих, для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Томск
Подведение итогов не позднее
15.07.2013 20:5915.07.2013 20:5915.07.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305010Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной, офисной техники и комплектующих, для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной, офисной техники и комплектующих, для нужд ООО «Газпром инвест Восток»
Начальная цена
493 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром инвест Восток
Все закупки и тендеры Газпром инвест Восток
Адрес местонахождения
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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