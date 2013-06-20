www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП305009
Уникальный номер закупки
13_2.2_0897
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 781-67-40
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
d.kudenkov@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куденков Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2013 15:00 GMT +320.06.2013 15:0020.06.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 годуг. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 12:0021.06.2013 12:0021.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305009Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 годуг. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:5928.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305009Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 годуг. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.06.201328.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305009Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 годуг. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих и запасных частей для капитального ремонта агрегатов ГПА SGT-600 для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году
Начальная цена
23 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
29.11.9
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.