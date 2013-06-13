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Номер извещения
31300343339
Уникальный номер закупки
13-1.1-0621
Наименование закупки
Оказание услуг по хранению, грузовой обработке и доставке оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса (ПДК) Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003), а также для строительства скважин Киринского ГКМ в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях» (код стройки 005) на складских терминалах порта Пусан (Южная Корея) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2013 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по хранению, грузовой обработке и доставке оборудования подводного добычного комплекса (ПДК) Киринского ГКМ в п. Пусан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300343339Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по хранению, грузовой обработке и доставке оборудования подводного добычного комплекса (ПДК) Киринского ГКМ в п. Пусан Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:3014.06.2013 14:3014.06.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300343339Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по хранению, грузовой обработке и доставке оборудования подводного добычного комплекса (ПДК) Киринского ГКМ в п. Пусан Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300343339Подведение итогов не позднее оказание услуг по хранению, грузовой обработке и доставке оборудования подводного добычного комплекса (ПДК) Киринского ГКМ в п. Пусан Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по хранению, грузовой обработке и доставке оборудования подводного добычного комплекса (ПДК) Киринского ГКМ в п. Пусан
Начальная цена
102 174 653,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
63.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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