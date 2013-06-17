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    Главная / Торги / Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГ

    Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2013 07:0017.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353490Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300353490

    Уникальный номер закупки

    13_2.1_1298

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2013 06:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-78

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    office@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карсакова Рассвета Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    клининговые услуги, клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 07:00 GMT +317.06.2013 07:0017.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300353490Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГТомск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300353490Дата и время вскрытия заявок Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГТомск

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2013 20:5928.06.2013 20:5928.06.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353490Подведение итогов не позднее Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГТомск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201328.06.2013 20:5928.06.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300353490Подведение итогов не позднее Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГ

    Начальная цена

    3 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70

    Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клининговые услуги для нужд Новосибирского ЛПУМГ"

    Кол-во: 1

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