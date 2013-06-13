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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300343342
Уникальный номер закупки
13_6_0049
Наименование закупки
Ремонт кровель для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2013 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ремонт мягкой кровли главного офиса и корпуса 5 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300343342Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт мягкой кровли главного офиса и корпуса 5 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:4014.06.2013 14:4014.06.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300343342Дата и время вскрытия заявок Ремонт мягкой кровли главного офиса и корпуса 5 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300343342Подведение итогов не позднее Ремонт мягкой кровли главного офиса и корпуса 5 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт мягкой кровли главного офиса и корпуса 5 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.16
Начальная цена
4 908 951,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт мягких кровель на корпусах А, Б, В, Г административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300343342Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт мягких кровель на корпусах А, Б, В, Г административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:4014.06.2013 14:4014.06.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300343342Дата и время вскрытия заявок Ремонт мягких кровель на корпусах А, Б, В, Г административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300343342Подведение итогов не позднее Ремонт мягких кровель на корпусах А, Б, В, Г административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт мягких кровель на корпусах А, Б, В, Г административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.
Начальная цена
12 889 722,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт металлической кровли, желобов, водостоков административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп. 1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300343342Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт металлической кровли, желобов, водостоков административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп. 1.Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:4014.06.2013 14:4014.06.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300343342Дата и время вскрытия заявок Ремонт металлической кровли, желобов, водостоков административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп. 1.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300343342Подведение итогов не позднее Ремонт металлической кровли, желобов, водостоков административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп. 1.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт металлической кровли, желобов, водостоков административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп. 1.
Начальная цена
3 542 044,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт металлической кровли части здания с устройством новой стропильной конструкции по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.14, стр.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300343342Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт металлической кровли части здания с устройством новой стропильной конструкции по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.14, стр.1Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:4014.06.2013 14:4014.06.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300343342Дата и время вскрытия заявок Ремонт металлической кровли части здания с устройством новой стропильной конструкции по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.14, стр.1Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300343342Подведение итогов не позднее Ремонт металлической кровли части здания с устройством новой стропильной конструкции по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.14, стр.1Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт металлической кровли части здания с устройством новой стропильной конструкции по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.14, стр.1
Начальная цена
2 173 820,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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