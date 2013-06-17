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Номер извещения
31300350996
Уникальный номер закупки
13_2.1_3493
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2013 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
J.Ivanova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Юлия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 15:00 GMT +317.06.2013 15:0017.06.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300350996Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2013 10:3018.06.2013 10:3018.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300350996Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 15:0009.08.2013 15:0009.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300350996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 15:0009.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300350996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования, компьютеров и оргтехники в 2013-2015 годах
Начальная цена
57 287 626,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3180
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