ОЗП № 035/ГИнвест/13_2.1_4719/30.05.13/З на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест».

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31300345325 Уникальный номер закупки 13_2.1_4719 Номер закупки Наименование закупки ОЗП № 035/ГИнвест/13_2.1_4719/30.05.13/З на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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