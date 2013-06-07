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Номер извещения
31300345325
Уникальный номер закупки
13_2.1_4719
Наименование закупки
ОЗП № 035/ГИнвест/13_2.1_4719/30.05.13/З на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2013 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 931 321-31-32
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@zapad-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Москва (Московская обл.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Москва (Московская обл.)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Москва (Московская обл.)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Москва (Московская обл.)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201313.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Москва (Московская обл.)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Москва (Московская обл.)
Начальная цена
874,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Калининград
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. КалининградСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. КалининградСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. КалининградСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Калининград
Начальная цена
1 649,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Краснодар
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. КраснодарСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. КраснодарСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. КраснодарСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Краснодар
Начальная цена
2 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Ростов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. РостовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. РостовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. РостовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Ростов
Начальная цена
1 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Ухта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. УхтаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. УхтаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. УхтаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Ухта
Начальная цена
2 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта, выбывшего из лизинга и гарантии, в г. Санкт-Петербург
Начальная цена
1 154,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест», эксплуатирующихся в г. Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест», эксплуатирующихся в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 09:0007.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест», эксплуатирующихся в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 23:5913.06.2013 23:5913.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест», эксплуатирующихся в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей ООО «Газпром инвест», эксплуатирующихся в г. Санкт-Петербург
Начальная цена
3 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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