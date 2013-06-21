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Номер извещения
31300343444
Уникальный номер закупки
13_2.2_1087
Наименование закупки
Поставка средств гигиены для туалетных комнат (хозяйственные товары, туалетные принадлежности)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2013 20:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lay@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств гигиены для туалетных комнат (хозяйственные товары, туалетные принадлежности)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2013 11:30 GMT +321.06.2013 11:3021.06.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300343444Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств гигиены для туалетных комнат (хозяйственные товары, туалетные принадлежности)Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2013 12:0021.06.2013 12:0021.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300343444Дата и время вскрытия заявок Поставка средств гигиены для туалетных комнат (хозяйственные товары, туалетные принадлежности)Чайковский
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 14:0009.08.2013 14:0009.08.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300343444Подведение итогов не позднее Поставка средств гигиены для туалетных комнат (хозяйственные товары, туалетные принадлежности)Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств гигиены для туалетных комнат (хозяйственные товары, туалетные принадлежности)
Начальная цена
11 026 440,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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