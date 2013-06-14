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Номер извещения
ГП305007
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка запчастей для служебных автомобилей марки «Nissan Patrol» Сахалинского РПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Почтовый адрес
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-56
Факс
+7 3822 60-30-63
Адрес электронной почты
E.Stratovich@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Геращенко Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Томск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для служебных автомобилей марки «Nissan Patrol» Сахалинского РПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2013 07:00 GMT +314.06.2013 07:0014.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для служебных автомобилей марки «Nissan Patrol» Сахалинского РПУТомск
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 12:0014.06.2013 12:0014.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305007Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для служебных автомобилей марки «Nissan Patrol» Сахалинского РПУТомск
Подведение итогов не позднее
08.07.2013 20:5908.07.2013 20:5908.07.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305007Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для служебных автомобилей марки «Nissan Patrol» Сахалинского РПУТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для служебных автомобилей марки «Nissan Patrol» Сахалинского РПУ
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром инвест Восток
Все закупки и тендеры Газпром инвест Восток
Адрес местонахождения
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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