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Номер извещения
31300340510
Уникальный номер закупки
13-2.2-0311
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2013 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
Se.smirnov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 10:00 GMT +307.06.2013 10:0007.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300340510Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ОбществаМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 11:0007.06.2013 11:0007.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300340510Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ОбществаМосква
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 23:5912.07.2013 23:5912.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300340510Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ОбществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов Общества
Начальная цена
7 791 209,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25000
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