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Номер извещения
31300345075
Уникальный номер закупки
13-2.1-1687
Наименование закупки
Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2013 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2013 12:00 GMT +314.06.2013 12:0014.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300345075Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг».Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:2514.06.2013 14:2514.06.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300345075Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг».Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 22:5921.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345075Подведение итогов не позднее Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300345075Подведение итогов не позднее Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ на проектирование: «Высокоэффективный утилизационный теплоэнергетический комплекс на КС-18 Мышкин» для нужд ООО «Газпром энергохолдинг».
Начальная цена
33 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Отсутствуют
74.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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