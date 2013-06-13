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Номер извещения
31300344989
Уникальный номер закупки
13-2.1-1914
Наименование закупки
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектам капитального ремонта для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2013 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2301-2438 км" (2324-2347 км)», инв. № 682
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300344989Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2301-2438 км" (2324-2347 км)», инв. № 682Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:2014.06.2013 14:2014.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300344989Дата и время вскрытия заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2301-2438 км" (2324-2347 км)», инв. № 682Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 22:5921.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2301-2438 км" (2324-2347 км)», инв. № 682Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2301-2438 км" (2324-2347 км)», инв. № 682Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Петровск 2301-2438 км" (2324-2347 км)», инв. № 682
Начальная цена
12 103 430,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2123-2218 км» (2187-2217 км), инв. №686
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300344989Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2123-2218 км» (2187-2217 км), инв. №686Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:2014.06.2013 14:2014.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300344989Дата и время вскрытия заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2123-2218 км» (2187-2217 км), инв. №686Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 22:5921.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2123-2218 км» (2187-2217 км), инв. №686Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2123-2218 км» (2187-2217 км), инв. №686Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков 2123-2218 км» (2187-2217 км), инв. №686
Начальная цена
14 916 925,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков от 2218-2301 км» (2245-2270 км), инв. № 687
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300344989Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков от 2218-2301 км» (2245-2270 км), инв. № 687Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:2014.06.2013 14:2014.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300344989Дата и время вскрытия заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков от 2218-2301 км» (2245-2270 км), инв. № 687Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 22:5921.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков от 2218-2301 км» (2245-2270 км), инв. № 687Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков от 2218-2301 км» (2245-2270 км), инв. № 687Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального ремонта: «Магистральный газопровод Уренгой-Новопсков от 2218-2301 км» (2245-2270 км), инв. № 687
Начальная цена
11 247 677,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектау капитального ремонта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км» (1003-1036 км), инв. №676.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300344989Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектау капитального ремонта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км» (1003-1036 км), инв. №676.Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 14:2014.06.2013 14:2014.06.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300344989Дата и время вскрытия заявок Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектау капитального ремонта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км» (1003-1036 км), инв. №676.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 22:5921.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектау капитального ремонта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км» (1003-1036 км), инв. №676.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 22:5921.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300344989Подведение итогов не позднее Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектау капитального ремонта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км» (1003-1036 км), инв. №676.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объектау капитального ремонта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км» (1003-1036 км), инв. №676.
Начальная цена
11 591 549,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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