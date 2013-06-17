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Номер извещения
31300339481
Уникальный номер закупки
13_1.1_0784
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2013 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог в составе объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 598,4 – км 628,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 628,4 – км 658,3», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 759,2 – км 793,8», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 12:00 GMT +317.06.2013 12:0017.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300339481Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог в составе объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 598,4 – км 628,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 628,4 – км 658,3», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 759,2 – км 793,8», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2013 14:1018.06.2013 14:1018.06.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300339481Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог в составе объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 598,4 – км 628,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 628,4 – км 658,3», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 759,2 – км 793,8», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 23:5930.09.2013 23:5930.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300339481Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог в составе объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 598,4 – км 628,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 628,4 – км 658,3», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 759,2 – км 793,8», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201330.09.2013 23:5930.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300339481Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог в составе объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 598,4 – км 628,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 628,4 – км 658,3», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 759,2 – км 793,8», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав пользования землями водного фонда для строительства вдольтрассовой и подъездных автодорог в составе объектов: «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 – км 496,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 566,2 – км 598,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 598,4 – км 628,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 628,4 – км 658,3», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 709,5 – км 759,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 759,2 – км 793,8», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 793,8 – км 858,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 904,4 – км 962,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1045,6 – км 1074,7», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Начальная цена
50 968 853,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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