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Номер извещения
31300333561
Уникальный номер закупки
13-2.2-0439
Наименование закупки
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) в третьем квартале 2013 года для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» №415/ГАвиа//27.05.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.05.2013 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-41
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
MTR-DUKZ@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Ирина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта Остафьево
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта Остафьево
Начальная цена
23 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.дМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.дМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.дМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д
Начальная цена
6 120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.
Начальная цена
4 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.
Начальная цена
22 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.
Начальная цена
9 990 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.
Начальная цена
5 994 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.
Начальная цена
48 960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.
Начальная цена
18 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Свердловская ж.д.; на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. Новостройка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Свердловская ж.д.; на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. НовостройкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Свердловская ж.д.; на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. НовостройкаМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Свердловская ж.д.; на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. НовостройкаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Свердловская ж.д.; на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. Новостройка
Начальная цена
45 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. с подачей Надым Пристань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. с подачей Надым ПристаньМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. с подачей Надым ПристаньМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. с подачей Надым ПристаньМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Пангоды, Свердловская ж.д. с подачей Надым Пристань
Начальная цена
79 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-БованенковоМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-БованенковоМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-БованенковоМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково
Начальная цена
65 136 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка топлива для реактивных двигателей ТC-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300333561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТC-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:1511.06.2013 14:1511.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300333561Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТC-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 21:3021.06.2013 21:3021.06.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300333561Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТC-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для реактивных двигателей ТC-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.
Начальная цена
25 875 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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