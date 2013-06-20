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Номер извещения
31300334123
Уникальный номер закупки
13-2.2-0927
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2013 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-02-22
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
A.Selyutina@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Александра Александровна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2013 10:00 GMT +320.06.2013 10:0020.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300334123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровпоселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2013 10:0020.06.2013 10:0020.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300334123Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровпоселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
22.07.2013 23:5922.07.2013 23:5922.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300334123Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровпоселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
4 799 952,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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