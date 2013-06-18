Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка перечней профессий, специальностей и требований к компетенциям основного производственного персонала, занятого в геологоразведке, добыче и транспорте газа на шельфе, а также рекомендаций по системной организации его подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки» для нужд ОАО «Газпром»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31300330493 Уникальный номер закупки 13_7_0259 Номер закупки Наименование закупки Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка перечней профессий, специальностей и требований к компетенциям основного производственного персонала, занятого в геологоразведке, добыче и транспорте газа на шельфе, а также рекомендаций по системной организации его подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки» для нужд ОАО «Газпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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