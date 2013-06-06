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Номер извещения
31300330316
Уникальный номер закупки
13_2.1_0729
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения Договора на поставку расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2013 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-25-54
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
g.rybanova@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбанова Галина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений право заключения Договора на поставку расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2013 09:00 GMT +306.06.2013 09:0006.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300330316Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений право заключения Договора на поставку расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 09:3006.06.2013 09:3006.06.2013 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300330316Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений право заключения Договора на поставку расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Подведение итогов не позднее
11.06.2013 23:5911.06.2013 23:5911.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300330316Подведение итогов не позднее Запрос предложений право заключения Договора на поставку расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд ООО «Газпром газобезопасность»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений право заключения Договора на поставку расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд ООО «Газпром газобезопасность»
Начальная цена
1 272 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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